Postrzelili chorego Łukasza. Kolejna rozprawa ws. policjantów z Poznania

Strzelali do 39-letniego Łukasza

- To był mały nożyk, taki jak do zbierania grzybów, czy obierania warzyw. Zgłosił się do mnie świadek, ktoś próbował mu pomóc. Miał tętnice na wierzchu, ale wtedy nie widziano przy nim żadnego noża. Nie był agresywny, po prostu dziwnie mówił, o Bogu

Do strzelaniny doszło w Boże Ciało 2021 roku. Tego dnia były dwa zgłoszenia – na policję niezależnie od siebie zadzwonili mieszkańcy Antoninka oraz mama postrzelonego 39-latka.

Patrol policyjny natknął się na mężczyznę na ul. Gorzysława. Trzech policjantów przez sześć minut mierzyło do 39-latka ze służbowej broni. Z 17 strzałów pięć było celnych. Łukasz przeżył dzięki szybkiej pomocy lekarzy. Prokuratura oskarżyła policjantów o przekroczenie uprawnień i spowodowanie obrażeń zagrażających życiu.

Łukasz zeznawał w sądzie "Chciałem tylko od nich uciec"

Jak podaje Gazeta Wyborcza, mężczyzna do tej pory mierzy się ze skutkami policyjnej interwencji. Sztywnieją mu palce, nie może rozluźnić prawej ręki, ma dwie blizny na brzuchu i kolejną na kolanie. Boi się ludzi, nie wychodzi z domu, czasem budzi się w nocy. Podczas rozprawy zostały odczytane zeznania Łukasza z przesłuchania w prokuraturze.

Powołani przez prokuraturę biegli potwierdzili, że w czasie policyjnej interwencji był niepoczytalny - nie wiedział, co robi, nie był w stanie kierować swoim zachowaniem.

- Policjanci mieli wycelowaną we mnie broń, coś krzyczeli. Chciałem tylko od nich uciec, bo bałem się broni. Chciałem, żeby dali mi spokój. Zbliżali się, osaczali mnie. Ruszyłem w ich stronę. Przebudziłem się w szpitalu.

Przed sądem zeznawała też Arleta, matka Łukasza. Przez kilka godzin nie mogła dodzwonić się do komisariatu. Wieczorem przyjechała do niej policjantka i powiedziała, że jej syn żyje, ale jest w śpiączce saturacyjnej. Co więcej, usłyszała, że 39-latek zaatakował nożem policjanta. Kobieta jednak w to nie uwierzyła.

- Po tym, co się wydarzyło, nie ufam policji. Gdy widzę policję, zaczynam się bać. Płaczę

- powiedziała Arleta.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, w środę sąd przesłuchał także dyspozytora ze stanowiska kierowania poznańskiej policji. To jemu kierowca radiowozu relacjonował przebieg wydarzeń. Gdy padły strzały, dyspozytor ostrzegł, że na miejsce "przyjadą wszyscy święci". Polecił też, by policjanci, którzy strzelali do Łukasza, ustalili "wspólną wersję". Informacje te są wiadome, gdyż prokuratura zabezpieczyła nagranie rozmowy radiowej.

Dyspozytor przyznał, że kazał ustalić policjantom wspólną wersję, gdyż to on musiał przekazać to przełożonemu, a wersje są czasami różne, było wiadomo, że będzie mnóstwo pytań. Dyspozytor zapewnia jednak, że mówiąc o ustaleniu "wspólnej wersji", miał na myśli zebranie i przekazanie faktów, a nie zmyślanie.