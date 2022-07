Potężne tureckie rury będą odprowadzały deszczówkę na Starym Rynku. Zapobiegnie to jego podtapianiu

Zbiornik przy Wadze Miejskiej będzie się mieścił na głębokości ok. sześciu metrów. Ze względu na tak znaczną głębokość oraz panujące warunki gruntowo-wodne, ściany wykopu zostały zabezpieczone specjalną palisadą z pali żelbetowych, których głębokość sięga ok. 18 metrów.

- Inwestycja na Starym Rynku to nie tylko nowa nawierzchnia, ale też przebudowa bardzo ważnej infrastruktury podziemnej. Te duże elementy stworzą docelowo jeszcze większą konstrukcję pod ziemią. Transportowane rury zostaną ze sobą połączone i stworzą odcinek dwóch rurociągów o długości 30 metrów każdy. Zbiornik retencyjny jest częścią nowej sieci kanalizacji deszczowej, jego zadaniem będzie gromadzenie i przetrzymanie nadmiaru wód opadowych

- mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji.

Planowana pojemność zbiornika to 424 metry sześcienne. Będzie on wyposażony w cztery zejścia, które umożliwią prawidłową eksploatację i utrzymanie w należytym stanie technicznym. Powstaje on w głębokim wykopie w pobliżu budynku Wagi Miejskiej, w miejscu pozostałości po fundamentach tzw. Nowego Ratusza. Większość ruin została już przebadana przez archeologów, sprawdzą oni jeszcze nowo odkryte małych rozmiarów podziemne pomieszczenie, zlokalizowane pod posadzką piwnicy, którego ówczesne przeznaczenie nie jest jeszcze określone.