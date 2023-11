Potrzebują pomocy, by ściągnąć ciało Grzegorza do Polski. Koszty są ogromne. Ruszyła zbiórka Natalia Szewczyk

Wyjechał do Islandii do pracy, nic nie wskazywało, by jego podróż zakończyła się w taki sposób. Grzegorz w poniedziałek, 30 października zmarł z niewyjaśnionych powodów, rodzina próbuje ściągnąć go do Polski, jednak by to się udało, potrzebuje dużą sumę pieniędzy. Powstała zbiórka na ten cel.