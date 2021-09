POWIDZ: Ostatnie pożegnanie Katarzyny Kapczyńskiej. 35-letnia matka trojga dzieci oddała, co mogła za życia i po śmierci

Julka, uśmiechnięta królewna z zespołem Retta

Scenariusz jaki życie napisało dla rodziny Kapczyńskich z Powidza budzi niedowierzanie i wiele pytań o ludzką sprawiedliwość. Katarzyna i Łukasz to małżeństwo wychowujące trójkę dzieci. Dwa lata temu u Julii, najmłodszej z rodzeństwa, zdiagnozowano zespół Retta - ciężką chorobę genetyczną, która powoduje, że zdrowy i świadomy umysł zostaje uwięziony w niesprawnym ciele. Dziewczynki (bo tylko u tej płci dochodzi do tej mutacji genu), które dotyka ta choroba nazywane są „cichymi aniołkami” - nie mają jednak anielskiego życia, bo choroba odbiera im wszystko. Pomimo ciągłej rehabilitacji i opieki medycznej Julka nie chodzi, nie mówi, nie umie samodzielnie usiąść ani się najeść. Z otoczeniem porozumiewa się za pomocą mrugnięć. Dziewczynka potrzebuje stałej opieki i pomocy.

Na wysokości zadania staje Katarzyna Kapczyńska, mama dziewczynki. Mieszkanka Powidza zwykła powtarzać: - Julka plac zabaw zamieniła na salę rehabilitacyjną. 36-latka dla córki zrezygnowała z własnego życia: troszczyła się o Julię na co dzień, organizowała dla niej odpowiednią opiekę medyczną i rehabilitację oraz gromadziła środki na leczenie. Kasia walczyła o to, by każdy malutki postęp nie został przekreślony przez regres choroby.