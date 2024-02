Pożar w miejscowości Rudnicze - akcje pomocowe! Policja ma pierwsze ustalenia odnośnie powodu pożarów!

W tej chwili ruszyło konto do zbiórki. Rodziny zostały zabezpieczone. My udzielimy wsparcia w zakresie zasiłku celowego i pomocy rzeczowej, rodziny muszą się dookreślić, co do miejsca zamieszkania, bo dysponujemy dwoma mieszkaniami z zasobów - będziemy brali pod uwagę decyzję rodzin. Już od rana działamy - wójt zebrał sztab kryzysowy. Wiemy, mniej więcej, co potrzeba - jedna rodzina jest z małymi dziećmi. Plan działania musi być jednak rozsądny - najpierw ustalamy zamieszkanie. Musimy pomóc dzieciom w zakresie oświaty oraz wsparcia psychologicznego. Nie możemy jednak działać pochopnie, bo wszystko będzie zależeć od decyzji pogorzelców. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców w obliczu tej tragedii. Ludzie potrafią wyciągnąć pomocną rękę. Wielkie brawa dla wszystkich! Niemniej działamy konkretnie - jak będziemy mieli informacje, czego potrzebują, to wtedy powiadomimy.