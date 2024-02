Pożar w miejscowości Rudnicze - stan z północy. Pogorzelcy potrzebują pomocy!

Przypomnijmy: jak udało nam się dowiedzieć, pożar zaczął się ok. 17.00 w budynku gospodarczym, we wsi Rudnicze (gm. Wągrowiec). Płomienie, jak się okazało w rozmowie z jednym ze strażaków, przeszły również na budynek mieszkalny - 4-rodzinny. Na miejscu akcji jbyło ok. 15 jednostek strażackich.

Z rozmów z mieszkańcami wsi dowiedzieliśmy się, że to dzisiaj (środa, 14 lutego), w tym samym miejscu, już drugi wybuch ognia. Wcześniej akcja ratowniczo-gaśnicza miała miejsce ok. 10.00 rano. Pożar ugaszono, a pomieszczenia oddymiono.

Pożar rozwinął się w podobnym miejscu. Jego przyczyny będzie ustalała policja i biegły z dziedziny pożarnictwa. Z tego, co wiemy i z relacji świadków ten drugi pożar został zauważony w kolejnym pomieszczeniu - w drewutni. Pierwszy - z rana - rozpoczął się w budynku gospodarczym - kotłowni. Ewakuowano 11 mieszkańców - poszkodowanych w ludziach nie ma. Jedna kobieta zemdlała i została zabrana przez karetkę pogotowia. Obecnie pogorzelcy przebywają u swoich rodzin.