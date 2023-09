Poziom wód w rzekach jednym z tematów konferencji "Ochrona Wód" w Jaraczu

Początek września w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu to intensywny czas, związany z organizacją ogólnopolskiej Konferencji "Ochrona Wód", podczas której poruszane są tematy stanu, poziomu jak również jakości wód w Polsce.

Problemy polskich wód

Jak podkreślają organizatorzy, szeroka tematyka i prelegenci z różnych środowisk, to znak rozpoznawczy konferencji „Ochrona Wód”. W tym roku poruszono między innymi problematykę:

-Zwrócono również uwagę na aspekty edukacyjne w działaniach ochronnych, wzorce historyczne i aspekty antropologiczne w odniesieniu do wody. Dwudniową konferencję wypełniły cztery panele, każdy z nich zakończony dyskusją i pytaniami od uczestników spotkania. - opowiadają organizatorzy wydarzenia.

Konfrontacja naukowców z humanistami

-Wrześniowa konferencja dała doskonałą przestrzeń nie tylko do wysłuchania interesujących, merytorycznych wystąpień i wymiany poglądów, stała się także inspiracją do dyskusji i spojrzenia na problematykę ochrony wody z różnych perspektyw. - podkreślają gospodarze wydarzenia.

Wydarzenie przede wszystkim umożliwiło konfrontację różnych stanowisk. Głos zabrali naukowcy, a także specjaliści z podejściem humanistycznym. Zajęto się również istotnym problemem przekazania cennej wiedzy z zakresu ochrony środowiska do szerszego grona odbiorców.

Organizacja Konferencji "Ochrona Wód"

Przemysław Benz, to pomysłodawca konferencji, która swój początek miała w czerwcu 2021 roku, kiedy to, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wodniackim Aplaga, zorganizowano pierwszą edycję.

Festyn Młynarski

W niedzielę, 24 września przy Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu odbędzie się Festyn Młynarski.

Plan imprezy:

11:00- Przywitanie przybyłych gości oraz opowieść o młynarstwie, prezentacja stoisk

11:30- pokaz pracy traktorów, które przyjadą do nas z Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Piast, RS-09, C-342

12:00- pokaz pracy wiatraka

12:30- konkursy i zabawy

13:00- pokaz pracy traktorów, które przyjadą do nas z Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Piast, RS-09, C-342

13:30- występ zespołu folklorystycznego Zespół Tańca Ludowego Poligrodzianie - Folk Dance Ensemble Poligrodzianie – obrzęd żniwny

14:00- pokaz pracy wiatraka

14:30- pokaz pracy traktorów, które przyjadą do nas z Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Piast, RS-09, C-342

15:00- występ muzyczny Tomasza Czarneckiego

16:00 konkursy i zabawy dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami

17: 00- zakończenie festynu