Poznań jednym z najgorszych miast pod względem jakości życia. "Miasto popadło w stagnację"

Ale 16. miejsce Poznania w ocenie zbiorczej to też raczej nie pozycja na miarę ambicji. - Trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy - mówi prof. Ryszard Cichocki, socjolog z UAM.

- Po pierwsze raport nie mówi o jakości życia jako takiej, ale o zmianie jaka nastąpiła w latach 2004- 2018. Kolejna sprawa to wskaźniki jakości życia. W badaniach, które prowadzę stosuję ich około 200, w tym także około 30 subiektywnych. Tu jest ich zaledwie kilka.

Nie oznacza to jednak, że raport Klubu Jagiellońskiego można między bajki włożyć. - Faktem jest, że w porównaniu z innymi miastami Poznań startował w 2004 roku z bardzo wysokiego poziomu, więc o skok rozwojowy trudniej - mówi prof. Cichocki. - Faktem jest również i to, że w ostatnim czasie popadł w stagnację. Z moich badań wynika, że daje się zauważyć pewien spadek jakości życia, ale wielkiego dramatu nie ma. Inna sprawa, że jeśli stagnacja potrwa, stopniowo doprowadzi do obniżenia jakości życia.