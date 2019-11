Zbliża się dzień św. Katarzyny, patronki przewoźników. Z tej okazji MPK Poznań w niedzielę, 24 listopada, zaprasza wszystkich miłośników pojazdów szynowych do zajezdni Franowo.

Wystawa taboru MPK Poznań 2019

Trzy tramwajarki

Historyczny tabor na torach MPK Poznań

24 listopada centrum miasta z zajezdnią Franowo połączy linia tramwajowa nr 23.

odjazdy z ronda Kaponiera - od godz. 11.35 do 15.20;

odjazdy z Franowa - od 12.00 do 16.15.

MPK Poznań Katarzynki. Trasa linii 23:

Os. Lecha,

Kórnicka,

Marcinkowskiego,

Fredry,

Rondo Kaponiera,

Gwarna,

Małe Garbary,

Rondo Śródka,

Kórnicka,

Os. Lecha.

Na Katarzynki pojedziemy zabytkowymi autobusami

24 listopada, w dzień patronki przewoźników, czyli św. Katarzyny, MPK Poznań zaprasza miłośników pojazdów szynowych do zajezdni Franowo, gdzie od godz. 12 do 16 odbędzie się wystawa taboru. Pojawią się m.in. nowoczesne autobusy oraz pojazdy specjalistyczne jak Unimog, Man, pojazd sieciowy Montraks czy najnowszy nabytek MPK Poznań - samochód Iveco napędzany sprężonym gazem ziemnym CNG. Pod czujnym okiem instruktora nauki jazdy będzie można też zasiąść za sterami tramwaju.Atrakcji będzie jednak znacznie więcej, bowiem w tym roku MPK Poznań organizuje katarzynki nie tylko z Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych, ale również z PKP Cargo oraz Grodziską Koleją Drezynową.W niedzielę, 24 listopada, w godzinach od 12 do 16 w zajezdni Franowo odbędzie się wystawa taboru MPK Poznań. Będzie można obejrzeć m.in. nowoczesne autobusy oraz pojazdy specjalistyczne jak Unimog, Man, pojazd sieciowy Montraks czy najnowszy nabytek MPK Poznań – samochód Iveco napędzany sprężonym gazem ziemnym CNG.Wszyscy chętni będą mogli – pod okiem instruktora - spróbować swoich sił w prowadzeniu tramwaju: Nietypowa nauka jazdy przeprowadzona zostanie w tramwajach Solaris Tramino i Moderus Gamma. Nie zabraknie też przejazdów tramwajem przez obiekty zajezdni.W trakcie imprezy Grupa Rekonstrukcyjna Fundacji Kochania Poznania przypomni postaci trzech tramwajarek i opowie o udziale pracowników przedsiębiorstwa w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca’ 56.Dodatkowo, w Poznańskim Klubie Modelarzy Kolejowych (Zespół Szkół Komunikacyjnych przy ul. Fredry) odbywać się będzie coroczna wystawa makiet i modeli.Aby ułatwić dojazd na wydarzenia i przemieszczanie się pomiędzy nimi, uruchomione zostaną specjalne, bezpłatne linie: tramwajowa i autobusowa - obie obsługiwane taborem historycznym. Tramwajem będzie można dojechać do zajezdni Franowo (z jego okien będzie też można obejrzeć zakamarki zajezdni), a specjalna linia autobusowa będzie kursowała pomiędzy zajezdnią MPK Poznań a lokomotywownią PKP Cargo.Na jej trasę wyjedzie skład N+ND+ND oraz tramwaje 102Na, 105N+105N oraz GT6, GT8, GT8ZR.Kursy będą realizowane co ok. 15 minut:Zajezdnia Franowo (przejazd przez zajezdnię) - Franowo - Szwedzka - trasa Kórnicka – Dowbora Muśnickiego – Podgórna – Marcinkowskiego – Plac Wolności – Fredry – Roosevelta – Kaponiera – Święty Marcin – Gwarna – Mielżyńskiego – 23 Lutego – plac Wielkopolski – Estkowskiego – Jana Pawła II - trasa Kórnicka - Szwedzka - przystanek przy bramie zajezdni Franowo - Zajezdnia Franowo.Tramwaje będą się zatrzymywać na przystankach:Bezpośrednio z zajezdni Franowo, autobusem, będzie można dojechać do Lokomotywowni Franowo, gdzie odbędzie się wyjątkowa wystawa taboru PKP Cargo. W programie imprezy na terenie lokomotywowni przewidziano zwiedzanie hali lokomotywowni z przewodnikiem oraz przejazdy drezynami. Zostaną też zaprezentowane pojazdy, m.in. SM42k, EU07m, ET22, EU46.Z zajezdni Franowo do lokomotywowni PKP Cargo Franowo będzie można dojechać historycznymi autobusami: Jelczem RTO, czyli popularnym „Ogórkiem” oraz Ikarusami 260 i 280.Kursy będą odbywały się w godzinach od 12 do 16, co około 20 minut (w zależności od zainteresowania).Zajezdnia Franowo Folwarczna – Kobylepole – Lokomotywownia PKP CargoUroczysta msza św. odprawiona zostanie w niedzielę, 24 listopada, o godz. 15.00 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej 97. Poprzedzi ją koncert Orkiestry Miasta Poznania przy MPK Poznań pod batutą kapelmistrza Jarosława Goerlicha o godz. 14.30.

POLECAMY:

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.