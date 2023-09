Poznań: kolejny odcinek ulicy Kolejowej jest już przejezdny. Niestety tylko w jedną stronę

Kolejowa w końcu przejezdna. Kierowcy mogą się cieszyć

Ulica jest na tym odcinku przejezdna tylko w jednym kierunku, do Kanałowej, a od Kanałowej do Gąsiorowskich można nią już jechać w obu kierunkach. Wymiana jezdni na kolejnym odcinku tej ważnej łazarskiej ulicy wciąż trwa. Obecnie od skrzyżowania Kolejowej i Klaudyny Potockiej do skrzyżowania z Karwowskiego przygotowywana jest podbudowa i układana warstwa wiążąca jezdni. Dopiero co także zakończono układanie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Karwowskiego do ul. Calliera.

- Na ul. Kolejowej zakończyły się już prace związane z odwodnieniem oraz siecią gazową wchodzącą w zakres inwestycji - mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Kończą się roboty związane z siecią teletechniczną. Nie zamontowano jeszcze nowych słupów oświetleniowych kolidujących z dotychczasowymi. Warstwa ścieralna na odcinku od ul. Karwowskiego do ul. Klaudyny Potockiej zostanie ułożona po zakończeniu prac brukarskich. Ich zaawansowanie przekroczyło 70 proc.