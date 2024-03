Wybory 2024. Tramwaj na osiedle Kopernika w Poznaniu może być języczkiem u wyborczej wagi. Są dyskusje i propozycje tras

Będzie tramwaj na os. Kopernika w Poznaniu?

- Koncepcja jest niezmienna od czterdziestu lat, ale zmieniły się warunki w mieście, które mocno się rozbudowało

– mówi Tomasz Stachowiak, radny miasta Poznania.

"Mieszkańcy z jednej strony mają świadomość, że tramwaj bardzo wyraźnie poprawiłby warunki komunikacyjne, zapewniając o wiele lepsze niż obecnie połączenie z centrum, a z drugiej – nie chcą mieć linii tramwajowej poprowadzonej tuż pod oknami i w bezpośrednim sąsiedztwie, bo w odległości dosłownie metrów od szkoły na Raszynie. Prawie 70% mieszkańców jest przeciwnych pomysłowi poprowadzenia tam linii tramwajowej."

Propozycja trasy tramwajowej prowadzi od skrzyżowania ulicy Reymonta, Hetmańskiej i Arciszewskiego, co jednocześnie wywołałoby zapowiadaną od lat modernizację tego miejsca (budowę węzła rozjazdowego) i próbę poprawienia przepustowości jezdni samochodowych. Od tego miejsca torowisko biegłoby ulicą Arciszewskiego, szerokim zielonym pasem w kierunku cmentarza górczyńskiego, przecięłoby ul. Palacza, pobiegłoby ul. Zamkniętą do ul. Ściegiennego, za Cmentarzem Górczyńskim skręciłoby łukiem w lewo i równolegle do ul. Pogodnej, a obok Szkoły nr 80 zakręciłoby w stronę ul. Rembertowskiej i dalej ulicą Promienistą dotarłoby do ul. Jawornickiej, gdzie powstałaby pętla tramwajowo - autobusową.