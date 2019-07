Poznań: Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza powstanie Centrum Dronów. Studenci będą odbywali warsztaty i szkolenia

- Wykorzystamy doświadczenia najlepszych amerykańskich uniwersytetów, które prowadzą od prawie 10 lat podobne centra przydatne do celów dydaktycznych, jak i szkoleniowych – mówi dr hab. Adam Szymaniak z WNPiD UAM.

W nadchodzącym roku akademickim na UAM zostanie utworzone Centrum Dronów. Będzie to pierwsze takie centrum na polskiej uczelni. Studentom WNPID drony będą służyły do celów naukowych.

Ukończenie warsztatów umożliwi studentom zdobycie certyfikatu:

VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku,

BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, czyli loty dronem poza zasięg wzroku

UAM informuje także do jakich celów można wykorzystać drony w dziedzinach, w których studenci będą szkoleni. - Drony można wykorzystywać np. w dziennikarstwie do przekazania obrazu z innej perspektywy, jak i do działań militarnych oraz pozamilitarne, np. akcje ratowniczo–poszukiwawcze czy monitorowanie terenu.

