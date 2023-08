Poznań najlepszym miastem do życia w Polsce! Pytamy mieszkańców czy to prawda

Tymczasem w niedawnym Rankingu Miast Przyjaznych Kierowcom 2023, opracowanym przez Oponeo.pl we współpracy z Yanosikiem – o czym informowaliśmy na łamach Głosu Wielkopolskiego – nie było już tak różowo. Tam Poznań wypadł... najgorzej.

Jak podkreślają autorzy raportu, Poznań jako jedyne miasto, które może się pochwalić obecnością w TOP10 we wszystkich sześciu kategoriach, w przygotowanym zestawieniu jest zdecydowanym numerem jeden. Najgorzej wypadł Białystok.

Business Insider wziął pod uwagę trzy kluczowe wskaźniki ekonomiczne (liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań) i trzy aspekty pozafinansowe (dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza). Tak powstała – jak zaznacza redakcja po raz pierwszy przygotowana w tak kompleksowy sposób – analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w największych polskich miastach.

– Gdyby nie te wszystkie remonty prowadzone jednocześnie, to Poznań byłby naprawdę fajnym miastem do życia

– Poznań jest w porządku, nie narzekajmy. Tylko to Stare Miasto to jest jakaś tragedia. Bez kaloszy ani rusz

– Komunikacyjnie jest o niebo lepiej niż w Krakowie

– porównuje.

– Panie, ja tam w żadne rankingi nie wierzę. Przez te remonty to ten nasz Stary Rynek jest nie do życia, daj pan spokój

– mówi pani Irena, krawcowa.

Jej koleżanka p. Katarzyna jest z kolei przeciwnego zdania.

– Irka, jak te remonty się skończą, to będzie naprawdę cacy. Nie narzekaj, trzeba przeczekać

– sugeruje.

Pan Aleksander wykładowca akademicki jest entuzjastą Poznania. Zwraca uwagę, że jedną z najmocniejszych stron stolicy Wielkopolski jest duża ilość studentów. Najlepsi z nich zostają, co sprawia, że mamy dostęp do fachowej kadry. To przekłada się także na inwestycje, rozwój gastronomii czy rynek nieruchomości.