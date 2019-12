Poznań: Największy żłóbek w Europie już gotowy. Tradycyjnie powstał kościele franciszkanów przy placu Bernardyńskim [ZDJĘCIA]

Franciszkanie z Poznania z rozmachem budują żłóbki od 1954 roku. Co roku są one bardzo dużych rozmiarów i od lat to największa tego typu inscenizacja stojąca pod dachem świątyni w Europie.

Nie inaczej jest tym razem - żłóbek znów imponuje swoimi rozmiarami i użyciem m.in. ruchomych figur. W ten weekend można go było oglądać po raz pierwszy w tym roku w pełnej krasie.