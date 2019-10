Poznań: Ponad tysiąc kobiet rywalizowało w biegu ANITA Zawsze Pier(w)si

Panie promowały profilaktykę nowotworu piersi. Biegły na dystansie 5 i 10 km, ale nie bieg był najważniejszy. - Liczy się to, by mieć świadomość, że ta choroba jest uleczalna, tylko trzeba ją wcześnie wykryć. Dlatego w tej inicjatywie jesteśmy zawsze pierwsi przed rakiem piersi! I właśnie o to się w tych zawodach ścigamy - mówi Marzena Michalec, pomysłodawczyni akcji.

- Działamy cały rok, motywujemy kobiety do badań - dodaje.

Od kwietnia do października w całym kraju odbyło się już sześć biegów, ten w Poznaniu jest przedostatni w tym roku. Finał akcji zaplanowano na 13 października - ostatni bieg odbędzie się w Warszawie.

A na Malcie w niedzielę oprócz biegania i kibicowania, można było się także zbadać, nauczyć samobadania piersi oraz wziąć udział w różnych konkursach. Inicjatywa wspiera także kobiety w potrzebie.