Poznań: Powstała nowa poznańska gra turystyczna. Możesz zwiedzać miasto śladami Bambrów

Na początku października w Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu dostępna będzie nowa gra turystyczna. Tym razem będzie można zobaczyć Poznań wędrując śladami Bambrów.

To nie pierwsza tego typu gra miejska w Poznaniu. Do tej pory powstało ich aż 39, m.in. o nieznanych zakątkach Wildy, szlakiem Św. Łazarza, o Łamaczach Szyfrów, a ostatnia z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Co najlepsze, można w nie grać zupełnie za darmo. Bezpłatne plansze można zabrać z Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Informacji Kulturalnej i Biblioteki Uniwersyteckiej na ul. Ratajczaka, albo pobrać ze strony gryturystyczne.pl.

- Każda z gier zawiera zarówno elementy przygodowe, jak i historyczne. Na wyznaczonej trasie gracz poznaje zabytki, architekturę i charakterystyczną dla okolicy przyrodę, ale i odkrywa skarby. Czasami jest to tajemnicza skrytka, a czasami zdobywamy tajemnicze hasło, które znają tylko nieliczni - wyjaśnia Artur Żyto, pomysłodawca stworzenia gier turystycznych.