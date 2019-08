Poznań: Powstanie wielopoziomowy parking w sąsiedztwie szpitala onkologicznego

Jak informuje Rada Osiedla Stare Miasto przy ul. Marii Magdaleny 5, powstanie publiczny obiekt ochrony zdrowia. W związku z tą budową, a ściśle – w związku z fragmentem wolnej przestrzeni przy niej - Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji złożyło wniosek dotyczący wszczęciu postępowania administracyjnego.

Prawdopodobnie zbliża się koniec impasu parkingowego w rejonie rynku Bernardyńskiego. Od kilku lat nie kończy się tu dyskusja, jak zapewnić miejsca dla samochodów mieszkańców, kupców, ale także pacjentów i członków ich rodzin, przyjeżdżających do sąsiednich dwóch szpitali. Plany wybudowania parkingu pod powierzchnią targowiska nie wypaliły, ale za to teraz pojawiła się szansa na usytuowanie go w bliskim sąsiedztwie. Czytaj też: Poznań - nie ma miejsc do parkowania przy Placu Bernardyńskim, ale może go odciążyć parking wielopoziomowy - To dobra wiadomość - przy skrzyżowaniu ulic Garbary i Marii Magdaleny powstać ma Ośrodek Protonoterapii wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym wielopoziomowym parkingiem. Tę budowę planuje Wielkopolskie Centrum Onkologiczne. Do rozpoczęcia realizacji potrzeba jeszcze kilku decyzji – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Planowany parking wielopoziomowy jest inwestycją bardzo potrzebną z punktu widzenia pacjentów pobliskich szpitali i mieszkańców Starego Miasta.

Staromiejscy radni o zamiarze podjęcia tej inwestycji usłyszeli już w ubiegłym roku, prosili jednak o sprecyzowanie informacji pod kątem towarzyszącej planowanemu budynkowi infrastruktury, w tym właśnie pod kątem parkingu. Jak podkreślali, plac Bernardyński ma fundamentalne znaczenie dla komunikacji w tym rejonie: tu dojeżdżają ludzie na rynek (zarówno kupujący, przyjeżdżający na zakupy, jak i sami kupcy, którzy potrzebują miejsca, by dostarczyć i rozładować towar), do kościoła, do szpitala przy ul. Długiej i do Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego, tu też starają się znaleźć miejsca parkingowe petenci firm i instytucji ulokowanych w ścisłym centrum. Dość powiedzieć, że szpitalnych miejsc parkingowych jest zaledwie 55, przy zapotrzebowaniu nieporównywalnie większym: samych pracowników jest prawie tysiąc, a co mówić o potrzebach pacjentów z ciężkimi chorobami, po amputacjach kończyn, którzy muszą być dowiezieni samochodem. A o tym, że sytuacja parkingowa tutaj jest bardzo zła, może świadczyć też ciągły proceder parkowania samochodów tuż przy, a nawet niekiedy na przystanku autobusowym.

Miejska spółka, jaką jest Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, poszukuje wsparcia dla inwestycji i już zgłosiła projekt budynku szpitalnego i parkingu na listę obiektów o znaczeniu strategicznym dla regionu w planowaniu na lata 2020 – 2027, będzie go także zapowiadać w planowaniu budżetu Miasta Poznania 2020 oraz do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.

- Rezygnacja z parkingu pod placem Bernardyńskim była słuszną decyzją miasta – mówi Tomasz Dworek. - Z jednej strony obok jest parking przy ul. Za Bramką, co oznacza, że w chociaż pewnym stopniu można zaspokoić potrzeby parkingowe – nie ma sytuacji beznadziejnej, ponadto taka budowa mogłaby być wstrzymana i mocno utrudniona ze względu na kwestie archeologiczne. Pracownicy szpitala przy Długiej mówią o podziemnych korytarzach pomiędzy kościołem Bernardynów a klasztorem Sióstr Bernardynek i z tego, co wiem, taką możliwość zakładał także prof. Jacek Wiesiołowski. A ponadto – co jest też ważne – nie wiadomo, czy kupcy handlujący na rynku byliby skłonni przerwać pracę i przenieść się na inne place handlowe i czy spodziewane duże koszty budowy miałyby uzasadnienie.

Jeśli przy ul. Marii Magdaleny powstałby wielopoziomowy parking, to powinien on być dostępny zarówno dla pacjentów centrum onkologii, jak i poznaniaków. Dlatego radni uważają, że konieczne jest finansowanie projektu z różnych źródeł – zarówno ze strony wojewody (działka należy do Skarbu Państwa), samorządu (wszakże marszałkowi województwa podlega opieka zdrowotna), jak i miasta. Budowa obiektu wraz z parkingiem mogłaby zająć trzy lata, a jej koszt w ubiegłym roku oceniany był na około 60 mln zł netto. Dziś, przy wyższych kosztach wykonawczych - zapewne koszt byłby wyższy.

