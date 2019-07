Poznań: Przebudowa Areny coraz bardziej realna. Jest porozumienie

Remont Areny staje się coraz bardziej realny. MTP we wrześniu mają przedstawić koncepcję przebudowy, a prace mogą zakończyć się już w 2021 roku.

W pierwszej połowie lipca informowaliśmy o tym, że przesądzona jest już w zasadzie przyszłość terenu, na którym znajduje się stadion im. Edmunda Szyca na Wildzie. Choć miasto dopiero pod koniec roku chce ogłosić konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla działek położonych między ulicami Żelazka, Droga Dębińska, Dolna Wilda oraz Królowej Jadwigi, wiadomo już, że nie powstanie tam duża hala sportowo-widowiskowa, która mogłaby pomieścić kilkanaście tysięcy osób. Taki obiekt będzie miała zastąpić przebudowana hala Arena. Przypomnijmy, że wraz z początkiem 2018 roku Międzynarodowe Targi Poznańskie zostały operatorem tego obiektu. Już wtedy władze spółki zapowiadały, że remont Areny będzie jednym z priorytetów inwestycyjnych. - W maju przystąpimy do projektowania. Kiedy będziemy mieli założenia projektowe, przystąpimy do konsultacji z mieszkańcami Poznania. Po akceptacji wstępnych projektów planujemy we wrześniu przystąpić do projektu budowlanego[, żeby na początku przyszłego roku rozpocząć przebudowę Areny – tłumaczył na początku 2018 roku Tomasz Kobierski, wiceprezes MTP. Pieniądze na rozbudowę Areny miały pochodzić z dwóch źródeł - zysków MTP oraz sprzedaży części terenów w Żernikach należących do spółki.

Zobacz też: Poznań: Na miejscu stadionu Szyca nie powstanie wielka hala. Będzie park z amfiteatrem? Te plany musiały zostać zmodyfikowane, okazało się bowiem, że spółka nie może ruszyć z inwestycją ponieważ, aby cokolwiek zmienić w konstrukcji i bryle obiektu, powinna posiadać do niego prawa autorskie. Nie był to jednak nowy problem. Już w 2011 i 2012 roku miasto (wtedy POSiR) prowadziło rozmowy z architektem Jerzym Turzenieckim, autorem Areny. Postanowiono najpierw określić jaki cel miałby w przyszłości spełniać obiekt i zgodnie z tym podpisać umowę. Niestety, projektant zmarł w trakcie negocjacji. W maju, podczas posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Przemysław Trawa tłumaczył, że kancelarie prawne porozumiały się co do zapisów dotyczących praw autorskich[. Dodawał jednak, iż pojawił się problem, kogo traktować jako spadkobierców architekta. Tu MTP stało na stanowisku, że do ich grona należy zaliczyć tylko dzieci, wyłączając jednocześnie wnuki. W ostatnich dniach sprawę ostatecznie udało się rozwiązać.

– W tej chwili nabyliśmy już prawa do Areny – informuje Przemysław Trawa, prezes MTP. – Trwają też prace nad koncepcją przebudowy hali. Powinny się one zakończyć do września. Wtedy też zaprezentujemy je dziennikarzom oraz mieszkańcom Poznania – dodaje. Według P. Trawy realny pozostaje termin zakończenia inwestycji w 2021 roku[. Przyznaje też, że wszystko wskazuje na to, iż zaplanowane prace pochłoną też większe środki niż oficjalne podawano ponad rok temu. Zobacz też: Czy w Poznaniu powinna powstać nowa hala widowiskowo-sportowa? Poznaniacy wyrazili swoją opinię [WIDEO] – Bardzo możliwe, że 50 milionów złotych nie wystarczy– stwierdza prezes MTP. Przypomnijmy, że już pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że remont może kosztować nawet 70 mln, ale wtedy spółka, jak podawała, była na etapie tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego dla hali, a dopiero na jego podstawie miało dojść do oszacowania kosztów.

