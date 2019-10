Poznań Retro Motor Show 2019: Ruszają targi pojazdów zabytkowych. Zobacz program i ceny!

Retro Motor Show to wspaniała podróż do czasów naszych dziadków i ojców, kiedy klasyczna motoryzacja miała swoje początki. Podczas corocznych targów pojazdów zabytkowych w Poznaniu można przypomnieć sobie warkot starych silników i nieco cofnąć się w czasie, by ponownie podziwiać perły motoryzacji.

Zobacz też: Imieniny Ulicy Święty Marcin 2019 w Poznaniu: 11 listopada - korowód, koncerty [PROGRAM]

Retro Motor Show Poznań 2019: ceny biletów