Wręczenie kluczy do miasta Świętemu Marcinowi to stały punkt, bez którego trudno wyobrazić sobie obchody 11 listopada w Poznaniu. Patron jednej z najważniejszych ulic miasta zawsze jednak wygląda inaczej. Zobaczcie, jak zmienia się w ciągu ostatnich lat.

Święty Marcin, czyli kto?

Przedstawiciele organizatora obchodów imienin ulicy Święty Marcin przekonują, że klucze z rąk prezydenta miasta zawsze odbiera prawdziwy święty. Tak zapewniali przedstawiciele Zamku. - Podczas imienin ulicy można zobaczyć tego samego, prawdziwego Świętego Marcina - przekonują.Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że Święty Marcin z Tours jest niczym wytworna dama – nigdy dwa razy nie zakłada tej samej kreacji. Dlatego warto zobaczyć, jak prezentował się w ciągu ostatnich lat. Przy okazji można zwrócić uwagę na klucze do Poznania, które również przechodzą ewolucję.Święty Marcin przyszedł na świat w IV w na Węgrzech. Jeszcze jako dziecko przeniósł się do Włoch, gdzie poznał chrześcijan. Mając zaledwie 10 lat pragnął przyjąć ich wiarę, ale na chrzest syna nie zezwolił jego ojciec. W wieku 15 lat Marcin został rzymskim legionistą i w tym też wcieleniu możemy go oglądać w trakcie korowodu.Podczas stacjonowania w Galii doszło do zdarzenia, które wpłynęło na życie późniejszego świętego. Młody żołnierz oddał część swojego płaszcza zmarzniętemu żebrakowi, a noc później przyśnił mu się Jezus odziany w jego opończę. To przekonało Marcina do odejścia z wojska i poświęcenia się Kościołowi.Najpierw udał się do rodziców na Węgry, później mieszkał w Mediolanie, ale popadł w konflikt z arianami. Wreszcie trafił do Francji, gdzie zamieszkał w pustelni i prowadził życie ascety. Podobno potrafił uzdrawiać i dokonywać innych cudów. Za namową mieszkańców miasta Tours został jego biskupem.W czasie swojej posługi dalej unikał bogactwa i wygód życia doczesnego. Wsławił się niszczeniem pogańskich miejsc kultu oraz walką o uwolnienie skazanych na śmierć zwolenników cesarza Gracjana, a później uznanych za heretyków uczniów biskupa Pryscyliana.[g]7416182;0[/g]

