Poznań: W poznańskim Zoo urodziły się małe zebry, surykatki i karakale. Maluchy w zoo zachwycają [ZDJĘCIA]

Młoda zebra ma zaledwie kilka dni, a już biega po wybiegu. To samiec. Zwierzę przyszło na świat w poprzednią sobotę. Opiekunowie nie wybrali jeszcze dla niego imienia. Może w jego wyborze pomogą internauci?

Momo, samiec sitatungi, skończył już 3 miesiące. Niedawno ponownie dołączył do stada, zajada już samodzielnie siano i warzywa, ale jeszcze przez kilka miesięcy jego zastępcza mama będzie go karmić mlekiem z butelki. Możecie ich podglądać na wybiegu - w dni powszednie o godz 11.00 i 17.30 a w weekendy o 12.00 i 18.30. Trudno go zobaczyć, bowiem ukrywa się jeszcze pośród wysokich traw, a jego bezpieczeństwa pilnuje mama. Są jednak szczęśliwcy, którym udało się dojrzeć małą antylopę w porze karmienia.

Fela, Stach i Johan. Małe surykatki rozróżnia (oprócz mamy) tylko opiekunka zwierząt. Wspólnie ze swoją rodziną przesypują całe dnie tony piachu. Ich głównym celem jest znalezienie ulubionych owadów. Zwierzaki skończyły już 7 tygodni.