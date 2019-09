Poznański Budżet Obywatelski 2020 nie dla wszystkich?

Chodzi o dwie placówki - Społeczną Szkołę nr 2 na os. Wichrowe Wzgórze oraz Społeczną Szkołę Podstawową im. dr Wandy Błeńskiej na Piątkowie. W pierwszym przypadku projekt dotyczył wspólnej inicjatywy dwóch szkół - społecznej „dwójki” oraz Zespołu Szkół nr 7 na os. Zwycięstwa (szkoła miejska). Dzięki środkom z PBO rodzice chcieli m.in. dokończenia realizacji sali wielofunkcyjnej, czy stworzenia klasy informatycznej. Szacunkowy koszt projektu wyceniono na 590 tys. zł.

- Decyzja wydziału oświaty jest dla nas absurdalna, tym bardziej, że podczas konsultacji pracownicy gabinetu prezydenta zachęcali nas do złożenia projektu- denerwuje się Radosław Piskorski, rodzic ucznia uczęszczającego do społecznej „dwójki”. Dlaczego urzędnicy postanowili nie rekomendować projektu? „Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym placówkę [...] Dodatkowo podkreślamy, że [...] do PBO można składać projekty, które dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie.” - czytamy w uzasadnieniu.