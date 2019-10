Poznański Budżet obywatelski 2020. Poznaj projekty ogólnomiejskie i rejonowe, na które możesz głosować. Zasady głosowania [LISTA]

Uczestnicy głosowania wskazują tym samym, który z wartościowych projektów, potrzebnych miastu i ich dzielnicy, ich „fyrtlowi”, najbardziej się przyda, i przez to - który zasługuje na wsparcie. Głosowanie daje efekty - najlepiej ocenione przez mieszkańców projekty edycji z ubiegłych lat już otrzymały dofinansowanie. Wyniki głosowania na Poznański Budżet Obywatelski 2020 powinniśmy poznać do 30 października

Jeśli chcemy głosować możemy także skorzystać z punktów: w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, 61-725 Poznań, (czynne w godzinach od 8 do 16) oraz w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, (czynne w godzinach od 10 do 18).

2. Centrum Sportów Umysłowych Ogólnodostępna przestrzeń miejska „pod dachem” dla brydża, szachów, go, gier planszowych oraz spotkań mieszkańców. Kwota projektu - 450.000 złotych

7. „Kultowy holender” - przywrócenie do ruchu Ratujmy Stare Bimby - przywrócenie do ruchu ostatniego tramwaju Beynes 3G w Poznaniu. Kwota projektu - 200.100 złotych

29. Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym Elektroniczna tablica informacji pasażerskiej pokazująca linie tramwajowe kursujące na PST w kierunku Piątkowa. Kwota projektu - 100.000 złotych

I.5 Bezpieczne Winogrady - miejski monitoring wizyjny Przedmiotem projektu jest instalacja sześciu kamer monitoringu wizyjnego w pobliżu wejść do Parku Cytadela. Kwota projektu - 461.200 złotych

II.11 Trasa pieszorowerowa rondo Obornickie - ul. Strzeszyńska Budowa trasy pieszorowerowej od ronda Obornickiego do ul. Strzeszyńskiej od strony północnej. Kwota projektu - 600.000 złotych

III.1 Aktywne Piątkowo- sport to zdrowie! Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Piątkowa. Kwota projektu - 135.700 złotych

II.18 Boisko sportowe - wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 28 Sport to zdrowie! Piłka nożna - siatkówka - koszykówka - biegi na nowym boisku! Kwota projektu - 600.000 złotych

III.4 Czytelnicy na Piątkowie Zakup dodatkowych książek do filii Biblioteki Raczyńskich w Dąbrówce (nr 14) i filii nr 62. Kwota projektu - 600.000 złotych

III.3 Modernizowanie Piątkowskich przystanków Modernizacja przystanków ul. Obornicka (na_północ_od_ Mateckiego), 4 peronów przystanków Umultowska (od torów do os. Śmiałego). Kwota projektu - 600.000 złotych

III.9 Modernizacja przystanków ulica Obornicka Przystanki są brzydkie i niewygodne dla mieszkańców, trzeba to zmienić. Kwota projektu - 600.000 złotych

III.22 Piątkowskie przystanki do modernizacji Modernizacja (3) peronów Stoińskiego, Umultowska (UMUL03) oraz obu przystanków tymczasowych autobusowych zlokalizowanych pod wiaduktem ul. Lechicka-ks.Mieszka I. Kwota projektu - 600.000 złotych

III.28 Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa dla mieszkańców Trasa pieszo-rowerowa pomiędzy PST i ul.Ks.Mieszka I od PST Kurpińskiego do kładki przy os.Chrobrego-Botanika. Kwota projektu - 600.000 złotych

III.42 Przystanki do wymiany Modernizujemy peronów przystanków autobusowych przy ul. Opieńskiego i Szymanowskiego (SZYM08). Kwota projektu - 600.000 złotych

III.49 Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe Modernizacja ogrodów przedszkolnych do wszechstronnego rozwoju dzieci w strefach: rekreacyjna, sportowa, kreatywna, sensoryczna. Kwota projektu - 542.000 złotych

IV.4 Wygodnie rowerem po Starołęckiej i Hetmańskiej Dostosujmy ul. Starołęcką do jazdy rowerem i zakończmy wymianę nawierzchni przy ul. Hetmańskiej. Kwota projektu - 600.000 złotych

IV.2 Kino plenerowe na Starołęce Projekcja filmów „pod chmurką” w formie kina plenerowego skierowana do mieszkańców Starołęki i okolic. Kwota projektu - 130.000 złotych

IV.9 Rowerowe Szczepankowo Ważna trasa osiedlowa! Przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szczepankowo od Szkoły Podstawowej nr 61 do ulicy Porzeczkowej. Kwota projektu - 600.000 złotych

V.1 Sierakowska na sportowo- modernizacja boisk Projekt zakłada wyczyszczenie boiska piłkarskiego, utworzenie boiska do koszykówki i siłowni zewnętrznej. Kwota projektu -564.000 złotych

V.7 Plac zabaw od Świtu do zmierzchu! Projekt polega na modernizacji placu zabaw przy ul. Świt/Jutrzenka. Montaż urządzeń zabawowych, nasadzenie roślin. Kwota projektu - 280.000 złotych

V.6 Remont chodnika wraz z dojazdem do nieruchomości Remont chodnika wraz z dojazdem do nieruchomości. Położenie nowej nawierzchni - kostka pozbruk. Kwota projektu - 600.000 złotych

V.3 Przestrzeń do kreacji Miejsce kreatywnego wypoczynku i spotkań z muzyką i teatrem. Kwota projektu -274.759 złotych

V.11 Ogród sensoryczny na Grunwaldzie Stworzenie ogrodu niewykluczające-go nikogo - dla wszystkich, by Grunwald znów był zielonym osiedlem. Kwota projektu - 420.000 złotych

V.13 Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice Wygodny dojazd rowerem z Grunwaldu do centrum. Rowerowa Marcelińska. Bezpieczne uliczki. Ułatwienia dla pieszych. Kwota projektu - 600.000 złotych

VI.6 Zakątek Terapeutyczny Stworzenie sal do terapii pedagogicznej, małej motoryki, arteterapii, logopedii oraz terapii psychologicznej. Kwota projektu - 125.000 złotych

VI.4 Nowoczesny wielofunkcyjny stół do gry teqball Wielofunkcyjny stół sportowy Teqball, pozwalający na uprawianie 5 sportów w jednym miejscu. Kwota projektu - 15.600 złotych

VII.4 Strefa psiego sportowca Budowa ogólnodostępnego ogrodzonego terenu sportowego przeznaczonego do aktywnego spędzania czasu z psami. Kwota projektu - 485.000 złotych

VII.3 Ścieżka leśna przy Żurawińcu. Łącznik Łużycka-Umultowska Aleja dla pieszych i rowerzystów od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Łużycka/Stoińskiego. Kwota projektu - 600.000 złotych

VII.2 Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla mieszkańców Moraska-Radojewa, Naramowic oraz Umultowa. Kwota projektu - 99.950 złotych

VII.6 Rezerwat „Meteoryt Morasko” - zapomniana perełka Poznania

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i widoczności rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”.

Kwota projektu - 180.000 złotych

VII.7 Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach

To „Ogród Zabaw”. Pierwszy ogólnodostępny plac zabaw stworzony wśród zieleni we wschodnich Naramowicach.

Kwota projektu - 600.000 złotych

VII.8 Przedszkole Pszczółki z nowym placem zabaw!

Zagospodarowanie ogródka przy Przedszkolu nr 16 „Pszczółki”- naturalnego placu zabaw - II etap inwestycji.

Kwota projektu - 71.000 złotych

VII.9 Wesołe podwórko na Radojewie

Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku i aktywizacji seniorów.

Kwota projektu - 600.000 złotych

8 - CHARTOWO, RATAJE, ŻEGRZE

VIII.1 Remonty szkół os. Lecha SP nr 51 i os. Jagiellońskie SP nr2

Projekt zakłada znaczne remonty szkół podstawowych na os. Lecha i Jagiellońskim.

Kwota projektu - 590.000 złotych