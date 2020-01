Poznański film „Inicjacja” otrzymał kolejną prestiżową nagrodę

Play Short to międzynarodowe wydarzenie, służące odkrywaniu talentów wśród reżyserów filmowych z całego świata. Stworzono go, aby wspierać twórców w szczególności debiutujących. Organizatorzy festiwalu uważają, że film czyni wspaniałym nie ambitna historia, ale to jak została opowiedziana.

W filmie „Inicjacja” wysmakowana forma wizualna, przesycona grą sztucznego światła i wieczornego mroku, splata się z ekspresja fizyczną tancerzy Polskiego Teatru Tańca.

Warto wiedzieć, że od premiery w 2017 roku „Inicjacja” otrzymała już bardzo wiele nagród. Film został uhonorowany choćby I nagrodą na Best of Arts Triangle na Dance Film Festival w Dallas w roku 2018, nagrodą główną w kategorii „Najlepszy film zagraniczny” na III Mexico City Videodance Festival w tym samym roku, a także I nagrodą w kategorii Video Art na VIII On Art Film Festival. Ponadto film Pasińskiej otrzymał w ubiegłym roku również II nagrodę w kategorii Best Dance or Music RelatedFilm podczas Annual ReelHeArt International Film and Screenplay w Toronto i nagrodę Lyncha dla najlepszego filmu artystycznego na Austin Arthouse Film Festival, także w roku ubiegłym.