Poznański rogal niczym Batman. Jego wizerunek obiegł cały kraj, w tym Warszawę, Wrocław czy Szczecin

Rogal świętomarciński niczym Batman

Przyjedźcie do Poznania, gdy rogal was wzywa

- Znak rogala, który pojawił się m.in. na Złotych Tarasach w Warszawie czy Morskim Centrum Nauki w Szczecinie był inspirowany symbolem Batmana. W taki sposób mieszkańcy filmowego Gotham City wzywali superbohatera na pomoc, natomiast my wzywamy mieszkańców z innych części Polski do wspólnego świętowania na ulicy Święty Marcin. W dniach 23-27 października mieszkańcy pięciu polskich miast mogli znaleźć hologram rogala, który był wyświetlany w topowych lokalizacjach każdego z nich. Atmosfery tajemniczości dodawała również muzyka, która rozbrzmiewała w miejscu wydarzenia. Każdy przechodzień, który znalazł się w pobliżu, otrzymywał słodki upominek oraz pocztówkę z zaproszeniem do Poznania

Wielkie wydarzenie z równie wielkimi gwiazdami

Podwójne święto, jakie co roku obchodzi się w Poznaniu 11 listopada, to fenomen w skali kraju. Kiedy w innych częściach Polski wszyscy skupiają się na uczczeniu niepodległości, w stolicy Wielkopolski w najlepsze trwa zabawa. Nie inaczej będzie i tym razem.

Wyjątkowa tradycja poznańskich rogali

Warto przypomnieć, dlaczego rogale świętomarcińskie są w Poznaniu aż tak ważne. Tradycja ich wypiekania sięga 1891 roku, kiedy to proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Lewicki, wystosował apel do wiernych, by ci pomogli mu w pewnym projekcie. Chodziło o wsparcie ubogich, którzy nie mogli liczyć na kolorowe życie w mieście. Jako pierwszy do pracy wziął się cukiernik Józef Melzer, który postanowił upiec rogale, które później sprzedawał bogatym, a biednym rozdawał. Zebrane fundusze przeznaczył z kolei na zakup wigilijnej żywności dla najbiedniejszych mieszkańców stolicy Wielkopolski.