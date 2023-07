Poznański zakład wejdzie do polskiej grupy zbrojeniowej? To wielka szansa dla H.Cegielski – Poznań S.A.

- Wspieram sprawę włączenia Cegielskiego do PGZ już od dwóch lat – mówi Bartłomiej Wróblewski. - Wydaje się, że teraz jest najlepsza szansa na rozwój firmy będącej jednym z najważniejszych symboli poznańskiego przemysłu. Sądzę, że w najbliższych tygodniach nastąpi rozstrzygnięcie. Co do dokapitalizowania: to ważne, lecz w pierwszej kolejności trzeba najpierw znaleźć obszar działalności i zamówienia. Jeśli szansą dla zakładów na ustabilizowanie i na rozwój jest wejście w skład konsorcjum, to trzeba ją wykorzystać. Nie mogę powiedzieć, czy w odniesieniu do Cegielskiego można już mówić o produkcji związanej z Abramsami, czy z koreańskimi K2, jednak każda decyzja wiążąca firmę ze zleceniami, kapitałem, a przede wszystkim z perspektywami rozwoju i zatrudnienia, jest dla mnie ważna.