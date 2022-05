Poznańskie koziołki-roboty będą trykać się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Rozpoczyna się m.in. ITM Industry Europe i Focast

Na Targi Przemysłu Ery Cyfrowej zgłosiło się ponad 500 firm, liderów branży przemysłowej.

- Targom ITM będą towarzyszyć pokazy maszyn, robotów, technologii addytywnych oraz panele dyskusyjne i warsztaty. Robotyzacja od kilku lat jest dominującym trendem w przedsiębiorstwach produkcyjnych. To świetna alternatywa dla firm borykających się z problemami kadrowymi. Nadeszły czasy bliźniaków cyfrowych i sztucznej inteligencji – dlatego te tematy także mocno wybrzmią w programie targów. Po raz pierwszy na targach ITM pojawi się bardzo nośny obecnie temat dotyczący komercjalizacji technologii kosmicznych i ich transferu do sektora pozakosmicznego. To jest przyszłość, która dzieje się dzisiaj