Poznańskie lokale wspierają Ukrainę! Barszcz ukraiński "Putin idi na ch**", pierogi ukraińskie, piwo "Putin ch**"

Poznańska restauracja Rusałka serwuje swoich gościom barszcz ukraiński, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Ukrainy.

– Część z nas – jak Mikołaj współtworzy to miejsce od samego początku. Część zaczęła trochę później, ale od pierwszego dnia nawiązała prawdziwe przyjaźnie – jak Masza i Igor. Ta wspaniała trójka pozytywnych, młodych ludzi pochodzi z Ukrainy. Z Iwano-Frankiwska, Zabłocia, Kijowa i Charkowa. Razem z nimi przeżywamy to co się teraz dzieje i widzimy jak bardzo ich to dotyka