Prawie 1,5 tys. osób na wigilii na MTP. Byli też żołnierze z USA [ZDJĘCIA]

Tegoroczna wigilia Caritas rozpoczęła się o godzinie 11.00 wspólnym śpiewaniem kolęd i odczytaniem fragmentu ewangelii. Przy stołach przygotowanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich zasiadło blisko 1400 osób. Ludzie samotni i potrzebujący dzięki pracy wolontariuszy mogli zjeść wspólnie ciepły posiłek i podzielić się opłatkiem.

Na wigilii pojawili się też m.in. prezydent Poznania wraz z zastępcą, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej i abp Stanisław Gądecki. W swoim przemówieniu prezydent podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację wigilii, a także zaproszonym gościom.

- Dziękuję przede wszystkim Państwu za przyjście. Dzięki wam tworzymy najpiękniejszą wigilię w Polsce. Nie myślmy o tym, co nas dzieli, tylko o tym co nas łączy. Życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Żeby był on lepszy niż poprzedni. Życzę też zdrowia, spokoju i radości, a także życzliwego spojrzenia na drugiego człowieka - mówił prezydent Jacek Jaśkowiak.