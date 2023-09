Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu. "Spór o dostawy zboża to odpryskowy wycinek relacji polsko-ukraińskich". Zobacz zdjęcia i wideo

Prezydent Andrzej Duda w Poznaniu

Andrzej Duda rozmawiał z przedsiębiorcami

Andrzej Duda w Poznaniu prosto z Nowego Jorku

- Najważniejsze jest, aby Ukraina przetrwała i wytrwała, bo to będzie oznaczało koniec tej strasznej wojny. To nieodległa przyszłość, gdy skończy się wojna, to jest wycofanie wojsk rosyjskich, że wszystkich ziem Ukrainy - mówił prezydent.

Ukraina potrzebuje pomocy w odbudowie już teraz

Podkreślał, że z pomocą dla Ukrainy i współpracą w jej odbudowie nie należy czekać do końca wojny . To wielka szansa rozwoju dla polskich przedsiębiorstw.

Spór o zboże nie zburzy sojuszu polsko-ukraińskiego

- Współpraca i wsparcie Ukrainy ma dla mnie charakter dziejowy. To nie jest jakieś wydarzenie, jakaś jednorazowa akcja

- podkreślał, przypominając o ogromnej, bezinteresownej pomocy jaką uchodźcy z Ukrainy otrzymali w Polsce.

- To jest ogrom kapitału, więzi międzyludzkich. Nie wierzę, że jeden spór polityczno-prawnych może to przekreślić. Spór o dostawy zboża to odpryskowy wycinek relacji polsko-ukraińskich i on nie wpłynie w sposób istotny na nasze relacje. To spór, który musimy rozwiązać - deklarował prezydent Andrzej Duda.

Apelował do przedsiębiorców aby nie przejmowali się sporem o import ukraińskiego zboża do Polski, tylko dalej działali na rzecz odbudowy Ukrainy. - Po to tu jestem, żeby was zachęcić abyście robili swoje i działali. Ale uważajcie na siebie, bo bomby i rakiety spadają jak na przykład w zakładach Fakro we Lwowie. Wierzę w to, że odniesiecie sukces - podsumował.