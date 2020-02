Projekt "Miasto żyje modą" rozgrzewką przed Targami Mody Poznań. Co w programie?

Jak podkreśla organizator, głównym celem projektu „Miasto żyje modą” jest promocja projektantów, marek modowych, a także miejsc i wydarzeń związanych z modą oraz najnowszymi trendami. Jego adresatami są przede wszystkim ci, którzy 19 i 20 listopada zawitają do MTP, by wziąć udział w Targach Mody Poznań – jednej z największych tego typu imprez w Polsce. – Chcąc wykorzystać potencjał czasu, który zwiedzający spędzą w Poznaniu, udowadniamy, że nasze miasto jest po prostu modne, a ciekawy program, który przygotowaliśmy może być wartością dodaną do przyjazdu – tłumaczą pomysłodawcy akcji.