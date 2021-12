Protest na uczelniach w całym kraju. RSWiN ZNP rozpoczęło akcję protestacyjną też w Poznaniu. Czy będzie strajk? "#nauka to nie koszt"

"#nauka to nie koszt", "#nauka to inwestycja" są to główne hasła protestujących, które zdaniem protestujących pracowników akademickich powinny trafić do polskiego społeczeństwa.

– Tyle razy apelowaliśmy do ministerstwa, także wspólnie z KRASP-em, PAN-em, a w związku z tym, że nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, ani nawet reakcji i nie możemy już więcej czekać, rozpoczęliśmy protest

– mówi Janusz Szczerba, prezes RSWiN ZNP

Związkowcy żądają realizacji zobowiązań, które przyjął rząd podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku (Ustawa 2.0), czyli: