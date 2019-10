Protest przed fabryką Volkswagen Poznań [ZDJĘCIA]

Pierwszy protest przed siedzibą Volkswagen Poznań w Antoninku odbył się 16 września tego roku. Wtedy również protestowali przedstawiciele Rembor Group i ich podwykonawcy. Domagają się oni od Volkswagena rozliczenia z 12 mln złotych należnych za budowę jednej z nowych hal produkcyjnych koncernu.

We wrześniu pikietujący zapowiedzieli kontynuowanie protestu, jeśli nie uda im się wypracować satysfakcjonującego rozwiązania. W poniedziałek, 28 października odbył się więc drugi protest przed fabryką Volkswagena w Antoninku. Po raz kolejny zjawili się na nim przedstawiciele firm, które nie otrzymały pieniędzy za budowę nowej hali - Rembor Group i podwykonawcy.

- Zaistniała sytuacja doprowadziła do ryzyka utraty płynności finansowej, a to z kolei spowodowało nadmierne zadłużenia wobec naszych podwykonawców. Największą trudnością w rozliczeniu z VW są wciąż zmieniane przez inwestora zasady dotyczące sposobu przygotowania dokumentów. Proces ten, który trwa już od wielu miesięcy przyczynił się do tego, ze nasza firma znalazła się w stanie restrukturyzacji