Protest przed poznańską siedzibą PiS. Nie chcą ustawy "Stop pedofilii" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Obywatelski projekt „Stop Pedofilii”, który w ostatnich dniach jest rozpatrywany i głosowany w Sejmie, zawiera kontrowersyjne założenia. W teorii miał pomóc w walce z pedofilią, w praktyce ma zakazywać m. in. edukacji seksualnej. Można to przeczytać choćby w jego uzasadnieniu. Edukatorom seksualnym mogłoby grozić do 5 lat więzienia. Za projektem stoi m. in. fundacja Pro - Prawo do życia.

To przeciw jego uchwaleniu protestowali w środę poznaniacy. Zebrali się o godz. 17.30 przed poznańskimi biurami PiS przy ul. Święty Marcin.

- To spontaniczna, oddolna reakcja aktywistów i mieszkańców. Jesteśmy zaniepokojeni projektem ustawy, który ma karać edukatorów i edukatorki seksualne - podkreślała Agnieszka Ziółkowska, społeczniczka i kandydatka Lewicy do Sejmu w poprzednich wyborach.