Protest w trakcie uchwalania nowego studium. Mieszkańcy zawiedzeni postawą radnych

Nowy plan na Poznań

Miasto zlikwiduje ogródki działkowe na Ostrowie Tumskim

Małgorzata Kurasiak, prezeska ROD Energetyk 1 podkreślała, że miejsce jest ważne dla tysięcy osób, a teren jest bardzo źle skomunikowany z resztą miasta. W tworzonym nowym studium teren ogródków działkowych przeznaczony jest do zabudowy wielorodzinnej i usługowej, co spowoduje konieczność likwidacji istniejących od blisko stu lat ogródków działkowych.

Działki sąsiadują z gruntami, które wcześniej kupił developer i ma tam powstać zabudowa wielorodzinna. W dokumentacji czytamy też, że zdaniem miasta zagospodarowanie ogródków działkowych "nie przystaje do rangi miejsca". Działkowcy podnoszą także, że działki są w części terenem zalewowym, co udowadniają zdjęcia z podtopienia terenu z 2010 roku. Tereny zielone zmniejszają ryzyko zalań i lokalnych powodzi. W studium zostały te tereny oznaczone jako szczególnie zagrożone powodzią i stanowiące ochronę przed nią. Ich likwidacja podniesie ryzyko podtopień. Sam teren jest według działkowców niedostosowany do ciężkiej zabudowy, bo działki zostały stworzone na nasypie z 1928 roku.

Drogi zamiast zieleni

Handel wielkopowierzchniowy przy Teatrze Polskim

Budowa takiego budynku, zdaniem radnych klubu PiS, mogłaby zagrozić również drzewom. Należy jednak podkreślić, że nie ma jeszcze informacji na temat chętnych do zbudowania supermarketu. Uwaga zmieniająca zapisy studium dla tego miejsca została odrzucona przez prezydenta Poznania oraz radę miasta.

MPU tłumaczy, że miasto nie planuje budowy supermarketu ani centrum handlowego, a ewentualny handel miałby odbywać się wyłącznie do pierwszego piętra włącznie, bo mieszkania na najniższych kondygnacjach kłóciłyby się z wizją tej części miasta.. Mimo to, radnym z klubu PiS nie podoba się to rozwiązanie. Członkowie stowarzyszenia Plac Wolności podkreślają również, że nie zgadzają się na ten rodzaj wprowadzania handlu do centrum.