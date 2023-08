Przed nami kolejne Dni Pary na poznańskiej Maltance. Parowozy i specjalne linie turystyczne

– Przypominamy, że w weekendy kursy na Maltance odbywają się co 30 minut w godzinach od 10.00 do 19.00 (o pełnych godzinach ze stacji Maltanka będzie wyruszał parowóz, a 30 minut później lokomotywa spalinowa)

*Dzieci do lat 16

**Zorganizowana grupa dzieci i młodzieży do lat 16 (minimum 10 osób)

***Do 5 osób, w tym do 2 osób powyżej 16 roku życia

Poznańskie MPK zaprasza także na linie turystyczne.