Przewaga, z której niewiele wynikało. Lech Poznań remisuje z Górnikiem Zabrze 1:1. Czy Kolejorz jest pogrążony w kryzysie?

Po blisko 13 dniach przerwy Lech Poznań wrócił na ligowe boiska. Celem poznaniaków na sobotni wieczór było zmazanie plam z ostatnich spotkań, w których to ulegli w lidze ze Śląskiem Wrocław (1:3) oraz w europejskich pucharach ze Spartakiem Trnava (1:3) . Nie oznacza to jednak, że ten sezon dla Kolejorza już się skończył. Wręcz przeciwnie. Trener niebiesko-białych, John van den Brom na konferencji prasowej przed starciem z Górnikiem Zabrze jasno zaznaczył, że jego zespół będzie walczył o mistrzostwo Polski .

Przewaga Lecha, z której nic nie wynikło

Kolejorz od pierwszych minut potwierdzał, że jest lepszym zespołem. Już w 2. minucie spotkania gospodarze mieli dobrą okazję do zdobycia bramki. Ekwilibrystycznym podaniem do Eliasa Anderssona popisał się Kristoffer Velde. Szwed dokładnie zagrał na główkę Mikaela Ishaka, jednak strzał kapitana Lecha został skierowany wprost Daniela Bielicę.

Posiadanie piłki było największym atutem niebiesko-białych, jednak ponownie nic z niego nie wynikało. Kolejorz grał piłką po obwodzie, próbował swoich szans poprzez dośrodkowania, lecz nie potrafił sobie stworzyć klarownej sytuacji do strzelenia gola. Górnik natomiast, tak jak można było to przewidzieć, upatrywał swoich szans w grze z kontrataku, ale równie jak poznaniacy, byli w swojej grze mało produktywni.

Tuż przed przerwą boisko, prawdopodobnie z urazem, opuścił Ishak. Nie wiadomo na razie, czy jest to kontuzja, która wykluczy go na dłużej. Pięć minut później to goście cieszyli się z prowadzenia. W polu karnym faulowany był Daisuke Yokota. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł sam poszkodowany i pewnie pokonał Bartosza Mrozka.