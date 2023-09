PSŻ Poznań na zawsze zniknie z żużlowej mapy Polski? "Skorpiony" stawiają warunki. Co na to miasto?

- Nie otrzymaliśmy informacji, że oświetlenie kategorycznie nie powstanie. Przedstawiciele miasta mówili nam jednak - tak jak to robią od dwóch lat - że nie ma pieniędzy, oraz że projekt się tworzy. Takie zwodzenie. Podjęliśmy decyzję, że dłużej nie możemy czekać. Podobnie jak Główna Komisja Sportu Żużlowego. Jest jasny regulamin, że każdy klub takie oświetlenie musi mieć. I my także chcemy je mieć. Moim zdaniem nie jest to duży wydatek dla Poznania. Skoro 40-tysięczne Krosno mogło wybudować cały stadion od października do kwietnia, czy 60-tysięczny Ostrów Wielkopolski mógł zrobić to samo i wydać dużo więcej pieniędzy, to czemu Poznań nie może postawić sześciu masztów oświetleniowych? - powiedział prezes