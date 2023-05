Ptasia grypa w Powidzu. Czy mieszkańcy są bezpieczni? „Sztab kryzysowy cały czas pracuje”

To już pewne. Ptasia grypa w Powidzu

To już pewne, starostwo powiatowe potwierdziło, że ptaki, które znaleziono na początku maja wokół Jeziora Powidzkiego, były zarażone ptasią grypą. Oznacza to, że w okolicach jeziora znajduje się ognisko wirusa H5N1. Jeszcze dzisiaj w życie ma wejść rozporządzenie Powiatowej Lekarz Weterynarii, Katarzyny Szelewicz, w którym dokładnie przekazano warunki korzystania z Jeziora i okolic.

- Rozporządzenie będzie obowiązywać do 31 maja, ale w tym czasie cały czas planowane jest prowadzenie monitoringu. Pobierane są cały czas próbki wody i padłych ptaków. Jeżeliby ta sytuacja się zaostrzyła, to zostaną podjęte kolejne kroki, by bardziej zabezpieczyć ten teren

Czy Jezioro Powidzkie zostanie zamknięte?

Póki co, wyznaczono strefę objętą zakażeniem, która od Giewartowa, przez Przybrodzin, Kosewo, Powidz, Lipnicę i Ostrowo sięga aż do Anastazewa. Każdy, kto znajdzie się w tej strefi zobowiązany jest do stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem. Należy każdorazowo przy takim kontakcie odkażać dłonie i obuwie, zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dzikimi ptakami tak, by wirus nie roznosił się dalej. Służby gminne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą monitorować teren wokół jeziora, a padłe ptaki będą zabezpieczane i utylizowane. W przypadku znalezienia padłego ptactwa, fakt ten należy zgłosić do pracowników urzędów gmin odpowiednio: Powidz tel: 722323370, oraz Ostrowite tel: 783111874, gm. Słupca tel: 603586952, PIW Słupca tel: 632751983.