PTBS wybuduje kolejne 353 mieszkania. Tym razem na Strzeszynie w Poznaniu

PTBS wybuduje 353 mieszkania

- Wynika to z zapotrzebowania i liczby wniosków, które zostały złożone w poprzedniej edycji i pozostałych programach spółki. PTBS wsłuchując się w głosy mieszkańców w taki sposób projektował drugi etap by jak najbardziej precyzyjnie dostosować ofertę do potrzeb poznaniaków

Kto może ubiegać się o mieszkanie od PTBS?

Nabór do programu będzie prowadzony przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Termin rozpoczęcia składania wniosków planowany jest na II kwartał 2023 roku. Program „POZnań i zamieszkaj” dedykowany jest mieszkańcom, których zarobki nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, a jednocześnie koszt wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym jest zbyt wysoki.

Osoby, które składają wnioski muszą spełniać określone kryterium dochodowe. Program skierowany jest do tych mieszkańców, którzy nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Poznania. W przypadku posiadania takiego tytułu przyszli najemcy muszą złożyć oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu prawnego. Warunek ten muszą spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.