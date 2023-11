Radusz – największa wieś Puszczy Noteckiej, która przestała istnieć – we wspomnieniach jednej z ostatnich jej mieszkanek – Sabiny Knych

- Urodziłam się 21 września 1924 roku w Mosinie koło Poznania i nazywałam się Matecka. Moi rodzice to Wojciech i Pelagia Mateccy. Tata w czasie I wojny światowej był adiutantem u generała. Tak zawsze mówił. Został ranny w kolano i dostał za to rentę. Przestał ją pobierać po II wojnie światowej, bo były to marne grosze, a że system był komunistyczny, to nie wstawił się na komisję. Rodzice byli zamożnymi ludźmi, więc po I wojnie światowej stać ich było na zakup majątku w Mosinie.

Pani Sabino, 21 września obchodziła Pani 99. urodziny. Wszyscy mogą Pani zazdrościć zarówno kondycji, zdrowia, jak i pamięci co do wydarzeń sprzed lat. Wiem, że niegdyś była Pani mieszkanką nieistniejącej już dzisiaj wsi Radusz. Chciałbym Panią namówić na garść wspomnień dla nas, obecnych mieszkańców Krainy Stu Jezior i miejscowości wokół Puszczy Noteckiej. Jak to się stało, że Pani rodzina w ogóle trafiła do Radusza?

Tata zawsze lubił rzucać się na głęboką wodę i jakoś tak się stało, że wkrótce sprzedał ten majątek w Mosinie, a koledzy namówili go, by kupił gospodarstwo w Raduszu. W Puszczy Noteckiej trwała wówczas wielka wycinka drzew i ponoć można było lepiej zarobić. Myślę więc, że tatę to zainteresowało i skusiło, i tak na przełomie 1925 i 1926 roku nasza rodzina trafiła do największej wsi w Puszczy Noteckiej.

Ja urodziłam się, jako trzecie dziecko w rodzinie z kolei, a łącznie byłyśmy cztery. Moja najstarsza siostra to Teresa (ur. 1921 rok), potem Kazimiera (ur. 1923 rok), ja i moja młodsza siostra Joanna (ur. 1930 rok). Tato w Mosinie był przedsiębiorcą, prowadził Dom Towarowo – Zbożowy. Trzeba pamiętać, że to były dopiero początki państwa polskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

- Rodzice w Raduszu kupili gospodarstwo, które wcześniej prowadził Niemiec Carl Hartwig, a potem Polak Biegalski. Do dziś nie mogę zrozumieć tego, że na zachowanych widokówkach z dawnego Radusza z naszą karczmą i naszym domem widnieje napis „Carl Hartwig” i pokazane jest gospodarstwo, w którym my mieszkaliśmy. Do samego końca to było gospodarstwo Mateckich. Carl Hartwig wyprowadził się po sprzedaży majątku Biegalskiemu do Radgoszczy. Jeszcze po II wojnie światowej nasza rodzina była zapisana w księdze wieczystej, jako przedwojenny właściciel tego terenu i tych nieruchomości. Wtedy też wzywano dawnych mieszkańców wsi i informowano, że wieś została rozebrana. Nakazywano zrzec się majątku, by dostać nowe gospodarstwo. Ojciec nigdy tego nie zrobił, bo twierdził, że własność nigdy nie przepadnie. W końcu trafiliśmy do Skrzydlewa, gdzie tato zmarł w 1951 roku, nigdy nie otrzymując odszkodowania za Radusz.

Karczma w Raduszu została wybudowana przez Carla Hartwiga. Od Niemca majątek kupili później państwo Mateccy. Archiwum Sabiny Knych

W Raduszu rodzice prowadzili restaurację, karczmę i sklep kolonialny. My, jako dzieci pomagaliśmy im. Po szkole pracowało się w przydomowych ogródkach. Ja na przykład jeździłam rowerem do Międzychodu po papierosy, które potem były sprzedawane w naszym sklepie. Z tego okresu szczególnie utkwił mi w pamięci drewniany most przez rzekę Wartę w Międzychodzie. Piękną miał konstrukcję. Pamiętam też, że tata miał – jako jedyny we wsi – dożywotnią koncesję na sprzedaż wódki. Mogliśmy ją sprzedawać także w innych miejscowościach wokół Radusza, bo i na to tata miał pozwolenie. W sklepie sprzedawaliśmy także mąkę, cukier, kawę, soki, cukierki, sól, piwo dla dorosłych i dla dzieci, lemoniadę, mydło. Wszystko pakowane było w papierowe torby. Pamiętam, że można było kupować na tak zwany zeszyt, w którym rodzice wszystko skrupulatnie zapisywali. Płaciło się w polskich złotówkach.