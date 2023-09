Rekordowa edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W piątek losowanie numerów projektów OPRAC.: Paweł Antuchowski

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wybudowano już 44 place zabaw. Adam Jastrzębowski/zdjecie ilustracyjne

190 wniosków złożyli poznaniacy do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Do wydania jest rekordowa kwota 26,6 mln złotych. Głosowanie będzie trwać od 2 do 23 października.