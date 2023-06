Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu 2023/2024

Terminy rekrutacji na uczelnie w Poznaniu

Jakie kierunki studiów są na UAM?

Zgodnie z harmonogramem CKE, wyniki matur pojawią się 7 lipca (piątek) od godz. 8.30. Zostaną one zamieszczone na platformie ziu.gov.pl . Tego samego dnia informacje o wynikach, aneksy i świadectwa dojrzałości będą przekazane szkołom. Należy je podać w internetowej rekrutacji na studia.

Na te kierunki można aplikować także w tegorocznej rekrutacji. Uczelnia oferuje jednak także takie kierunki, które są cieszą się znacznie mniejszą popularnością wśród studentów. Jakie nietypowe kierunki studiów można wybrać na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza? Sprawdziliśmy to! Poznasz je, przeglądając naszą galerię!

Rekrutacja na UAM 2023/2024

Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji jest możliwe od 1 czerwca. Ostatni dzień na rejestrację konta to 11 lipca. 11 lipca to także ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do Systemu Internetowej Rekrutacji.