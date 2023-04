Remont ulicy Kolejowej w Poznaniu trwa. Ma ona czas do jesieni. Dziś jest jeszcze wielkim placem budowy. Zobacz zdjęcia!

Prace rozpoczęły się w końcu października ubiegłego roku, a mieszkańców Łazarza uprzedzano, że przez rok mogą spodziewać się dużych utrudnień w organizacji ruchu. Przed rozpoczęciem prac radni Rady Osiedla Św. Łazarz pisali, że „ulica Kolejowa jest w bardzo złym stanie technicznym, a działania mające doprowadzić do przebudowy tej ulicy trwają zdecydowanie zbyt długo. Wywołuje to frustrację i zniecierpliwienie mieszkańców (…). To najbardziej zdewastowana ulica na Łazarzu. Krzywe chodniki, na których przewracają się mieszkańcy, dziury w jezdni, hałas powodowany dużym ruchem pojazdów na brukowanej jezdni, brak przejść dla pieszych - lista problemów jest długa…”. Teraz, w zamian za to, na kilometrowym odcinku ulicy będą mieć nowe chodniki, nową nawierzchnię jezdni – w miejsce kostki brukowej - i nową zieleń, w tym 53 drzewa.