Reprezentacyjna willa na sprzedaż w Poznaniu. Jest warta miliony! Zobacz zdjęcia Grzegorz Szkiłądź

Na rynku nieruchomości w Poznaniu można trafić na prawdziwe perełki. Jedną z nich jest niewątpliwie okazała, reprezentacyjna willa w znakomitej lokalizacji na Sołaczu. To idealny obiekt do wykorzystania w funkcji mieszkalnej lub biurowej. Jak wygląda? Ile kosztuje? Sprawdź w galerii ----> Zobacz galerię (17 zdjęć)

Na rynku nieruchomości w Poznaniu można trafić na prawdziwe perełki. Jedną z nich jest niewątpliwie okazała, reprezentacyjna willa w znakomitej lokalizacji na Sołaczu. To idealny obiekt do wykorzystania w funkcji mieszkalnej lub biurowej. Cechuje ją architektura w stylu luksusowych willi przedwojennych, wzorowanych na ekskluzywnych willach Berlina. Ile trzeba za nią zapłacić? By stać się posiadaczem tej rezydencji, nowy właściciel musi wyłożyć prawie 6 milionów złotych. Willa jest wystawiona na sprzedaż w serwisie otodom.pl. Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy jest warta swojej ceny.