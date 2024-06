Nowy wyjątkowy mural w Poznaniu! Nawiązuje do codziennych wyborów. Zobacz zdjęcia

Skąd się wziął pomysł na mural na ścianie ośrodka w Poznaniu?

Zimą tego roku, ponownie nawiązano kontakt z dr Parnasow-Kujawą, co zaowocowało wznowieniem prac nad projektem. Do współtworzenia muralu zaproszono studentów pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, a także uzdolnionego licealistę.

Inspiracja i realizacja projektu

Inspiracją dla muralu stał się film "Into the Wild" w reżyserii Seana Penna, opowiadający historię Chrisa McCandlessa, który zdecydował się na radykalną zmianę swojego życia, wyruszając w podróż do dzikiej Alaski. To właśnie Stanisław Korycki, jeden z uczestników projektu, zaproponował nawiązanie do tej historii.