Rewolucja w zarobkach od 1 lipca 2022: będziesz miał więcej pieniędzy. Dla kogo niższy PIT, wakacje kredytowe, 300 plus - wyjaśniamy Red

Tegoroczne wakacje przynoszą spore zmiany, które wpłyną na zawartość portfeli znacznej większości Polaków. Już 1 lipca nastąpi rewolucja - obniżenie podatku PIT, na którym zyskać ma - według zapowiedzi rządu - 25 milionów podatników. Dodatkowo od tego dnia rodzice będą mogli też skorzystać z jednorazowego wsparcia. 1 sierpnia z kolei rusza program wakacji kredytowych. Kto może skorzystać z obniżki podatku PIT, wakacji kredytowych i programu Dobry Start? Ile pieniędzy zyskamy na nowych programach? Czytaj dalej ---> Mariusz Kapała Zobacz galerię (14 zdjęć)

Obniżka podatku PIT z 17 procent do 12 procent wchodzi w życie od 1 lipca 2022. Na zmianach podatkowych ma zyskać - według zapowiedzi rządu - 25 milionów podatników. Miesięczna pensja wzrośnie, w zależności od zarobków, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. O ile dokładnie wzrośnie wynagrodzenie "netto" - czyli na rękę - tego dowiesz się z naszego artykułu. Dodatkowo rodzice dzieci do 20 roku życia mogą skorzystać od 1 lipca 2022 z jednorazowego wsparcia. Dobry Start to dopłata do wyprawki szkolnej, czyli popularne 300 plus. Od 1 sierpnia 2022 rusza z kolei program wakacji kredytowych - to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu hipotecznego. Kredytobiorca nie będzie musiał spłacać zarówno raty kapitałowej, jak i odsetkowej. Kto może skorzystać z obniżki podatku PIT, wakacji kredytowych i programu Dobry Start? Ile pieniędzy zyskamy na nowych programach? Sprawdź w galerii.