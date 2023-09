Rok szkolny 2023/2024. Jakie zmiany czekają uczniów?

Wraz z rozpoczęciem roku ruszył program darmowych laptopów dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Sprzęt będzie wydawany rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci za pośrednictwem szkół. Laptopy będzie można przyjąć na zasadzie umowy przekazującej je na własność lub na zasadzie użyczenia.

- uważa Andrzej Karaś.

Myślę, że po okresie pandemii nasycenie informatyką i sprzętem w gospodarstwach domowych jest już tak duże, że jest to po prostu dodawanie czegoś, co już jest. Na pewno ktoś może tego sprzętu nie mieć, ale pandemia wymusiła inwestycje rodzinne w sprzęt i myślę, że znaczny procent posiada go w domu. Nie wiem, czy było to niezbędne i konieczne, by taki program wprowadzać