Rok zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Co na to politycy z Wielkopolski?

Wśród polityków z prawej strony niemal nie słychać słów krytyki, co do obowiązującego prawa. Pojawiają się jednak pomysły, by doprecyzować przepisy dotyczące procedur medycznych oraz uzupełnić przepisy o programy pomocowe.

- Mamy na dziś stan prawny po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który w sposób jednoznaczny uszczelnia kwestie związane z możliwością przeprowadzenia aborcji. Życie i zdrowie kobiety jest bezwzględną wartością i jest priorytetem i ono ma być chronione. Jeśli są wątpliwości prawne, to jest błąd i to powinno być bezwzględnie wyjaśnione. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przygotowanie wytycznych w tej sprawie, bardzo źle, że ich nie ma od roku. Powinniśmy to jak najszybciej naprawić

Zaostrzenie prawa aborcyjnego

Czy to koniec z zaostrzaniem prawa aborcyjnego? We wrześniu do sejmu trafił projekt fundacji Pro-Prawo do Życia, który ma wprowadzić do kodeksu karnego definicję dziecka poczętego. To oznacza, że w kodeksie karnym m.in. nie byłoby mowy o karach za aborcje jako taką. W myśl przepisów aborcja miałaby być traktowana jako zabójstwo.