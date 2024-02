Rolnicy wyszli na drogi w całej Wielkopolsce. "Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko". Relacja godzina po godzinie

– Wiemy, że w nadchodzący wtorek wielu rodakom utrudnimy życie, ale prosimy o wyrozumiałość i dalszą cierpliwość, wszak walczymy o wspólne dobro. Was drodzy rolnicy zachęcamy do czynnego udziału w proteście i oddolnych działań informacyjnych aby pozostałe 20% społeczeństwa też stanęło za nami, a polityków ostrzegamy, że jeżeli dalej będziecie lekceważyć to co do was mówimy i to czego żądamy to będziemy musieli was odwiedzić zarówno w Warszawie jak i w Brukseli! Wytrwałości Polacy